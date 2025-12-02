Palermo, il Comune chiude disallineamenti per 5 milioni con Amg

Approvata la delibera di giunta

PALERMO – La giunta comunale di Palermo, su proposta dell’assessore al Bilancio e alle Società partecipate Brigida Alaimo, ha approvato la delibera che definisce i rapporti contabili tra il Comune e Amg Energia, eliminando formalmente disallineamenti che si trascinavano da oltre dieci anni e che ammontavano a circa 5 milioni di euro.

“Con questo provvedimento – dice il sindaco Roberto Lagalla – prosegue il percorso di risanamento e messa in ordine dei conti del Comune, in coerenza con gli impegni assunti nel piano di riequilibrio. La risoluzione dei disallineamenti è un passaggio indispensabile per restituire solidità ai rapporti con le partecipate e garantire un’efficace programmazione amministrativa. Dopo anni di immobilismo, questa amministrazione ha scelto di affrontare con responsabilità nodi strutturali che non potevano più essere rinviati”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Alaimo che ha seguito l’intero iter: “Si tratta di un atto dovuto e necessario per ripristinare certezza nei rapporti finanziari tra l’Ente e Amg. Questo intervento si inserisce nel più ampio processo di eliminazione dei disallineamenti con tutte le partecipate, un obiettivo essenziale per rendere il sistema pubblico più trasparente, efficiente e conforme ai principi di buona amministrazione. Per Amg, inoltre, questa delibera rappresenta un passaggio fondamentale in vista delle nuove sfide che attendono l’azienda, a partire dallo sviluppo di partenariati pubblico-privati finalizzati al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini”.