Palermo, il concerto di Elodie diventa un caso politico: FI e FdI contro

Spesi oltre 400mila euro (foto Puntoeacapo)

PALERMO – Il concerto di Capodanno di Elodie a Palermo diventa un caso politico. Il capogruppo di Forza Italia al Comune, Gianluca Inzerillo, ha presentato una richiesta d’accesso agli atti per chiedere lumi rispetto agli oltre 400.000 euro spesi per l’organizzazione dell’evento di piazza Ruggero Settimo per la notte di San Silvestro. A Inzerillo risponde Fratelli d’Italia: “Il capodanno è stato un successo sotto ogni profilo apprezzato dalla città, di cui FdI va fiera”, dice il consigliere comunale dei meloniani Antonio Rini che parla poi di “richiesta irrituale” perché proveniente “da parte di un capogruppo di centrodestra che sostiene una giunta e un sindaco di centrodestra”.

Le polemiche sulla mancata diretta

Per il concerto che ha visto protagonista Elodie si sarebbero registrati dei problemi tecnici, con lamentele finite sui social anche per quanto riguarda la mancata trasmissione del concerto sui maxischermi, a causa dei diritti d’immagine dell’artista che, secondo quanto riferito dal sindaco Roberto Lagalla nella seduta del 30 dicembre in consiglio comunale, ne hanno impedito la diffusione in altre aree della città. Sul concerto di Capodanno il sindaco di Palermo, intervistato da Livesicilia, si è detto “soddisfatto” della riuscita dell’avvenimento.

Rini contro Inzerillo

La dichiarazione di Rini certifica un problema politico nella maggioranza di Lagalla: “Inzerillo non è nuovo ad iniziative originali che nel recente passato hanno rischiato di provocare forti fibrillazioni nel centrodestra. Tra le altre la mozione firmata insieme all’opposizione contro l’autonomia differenziata e quella sul riconoscimento delle coppie omogenitoriali”. Secondo Rini l’accesso agli atti da parte di Inzerillo, “unito alle ultime recenti dichiarazioni in cui attacca il governo Meloni e l’assessore Cannella, “creano il ragionevole dubbio che si tratti di una strumentalizzazione per attaccare incomprensibilmente Fratelli d’Italia”. E infine: “È chiaro che questo atteggiamento apre un caso politico con Forza Italia. A meno che la vicenda non sia dovuta semplicemente ad una crisi di identità del consigliere, che stenta ad orientarsi nella sua collocazione politica in un partito del centrodestra e in un rapporto di lealtà politica con alleati e sindaco”.