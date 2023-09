Palermo, il consigliere comunale Giovanna Rappa aderisce alla Dc

Salgono a 5 i rappresentati del partito guidato da Totò Cuffaro

PALERMO – Giovanna Rappa, consigliere comunale di Palermo, aderisce alla Democrazia Cristiana. Salgono così a 5 i rappresentati del partito guidato dal segretario nazionale Totò Cuffaro all’interno di Sala delle Lapidi: Domenico Bonanno (capogruppo), Salvo Imperiale, Viviana Raja, Salvatore Di Maggio e Giovanna Rappa.

“Aderisco al gruppo consiliare della DC in continuità con il progetto politico intrapreso dal movimento Cristiani per l’Italia, di cui mi onoro di fare parte, dal suo presidente nazionale On. Sandro Oliveri e dal coordinatore provinciale Pietro Garonna, poiché abbiamo individuato in questo partito la possibilità di affermare i principi fondamentali della nostra azione politica – dichiara il consigliere Giovanna Rappa -. Rimango, pertanto, all’interno della maggioranza, a supporto del sindaco Roberto Lagalla nella sua azione di governo e per garantire alla nostra città una buona amministrazione, continuando il mio personale impegno nel supportare le categorie più deboli, affinché nessuno rimanga indietro”.

“Giovanna Rappa è una giovane donna, mamma, impegnata in politica e nella società civile, animata dai valori moderati e democristiani – dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro -. Siamo lieti di averla nella grande famiglia della Dc e siamo consapevoli che il suo impegno, la sua professionalità e i principi che ispirano la sua vita saranno un valore aggiunto in un partito in crescita proiettato verso nuovi obiettivi e affronterà, insieme agli altri nostri quattro consiglieri e all’assessore Forzinetti, le tante sfide per il bene dei palermitani”.

“A nome mio e del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, do il benvenuto alla collega e amica Giovanna Rappa. Donna esperta, preparata e molto presente sul territorio e nel sociale, sono certo che il suo contributo sarà importante e qualificato – dichiara Domenico Bonanno -. Questa adesione testimonia, ancora una volta, il percorso di crescita del nostro partito e del nostro gruppo consiliare. Questo ci permetterà di portare avanti le nostre battaglie e di lavorare, con ancora più forza, per il raggiungimento dei nostri obiettivi programmatici. Siamo stati e saremo forza politica seria, propositiva e leale nei confronti di questa maggioranza e del sindaco, al fianco del quale lavoreremo per realizzare il programma elettorale scelto dai cittadini e per far tornare Palermo alla normalità”.

“La DC cresce e nessuno può fermarla. È un dato di fatto: siamo una realtà coesa, concreta e attraente. Per fortuna il nostro partito attrae i migliori, come il caso di Giovanna, giovane consigliere comunale, donna e mamma, identikit perfetto per un brillante democristiano. I miei più affettuosi auguri di benvenuto a nome mio e di tutta la DC di Palermo”, dichiara Giorgio Cipolla, commissario Dc Palermo.