Palermo, il consigliere Ferrara si è dimesso: al suo posto Leto

A subentrare in consiglio comunale Teresa Leto, rimane aperta la partita in commissione

PALERMO – Le voci che giravano ormai da giorni si sono concretizzate. Il presidente della commissione bilancio Fabrizio Ferrara si è dimesso per mantenere lo scrigno conquistato alla Regione come Deputato. C’è fermento in consiglio comunale. Parte la corsa dei consiglieri di maggioranza per accaparrarsi il posto rimasto vacante in prima commissione.

Il posto in consiglio comunale, è già, infatti, certo che andrà alla giovane esponente di FdI, Teresa Leto, ma rimane ancora da decidere (non sarà decisione facile e pacifica) chi sostituirà in commissione il neo deputato Regionale.

Milazzo ambisce alla presidenza

A prendere il posto di Ferrara in commissione potrebbe essere l’eurodeputato e consigliere comunale Giuseppe Milazzo, che da qualche giorno si sta muovendo in questa direzione. In caso di nuovo incarico, però, Milazzo sarebbe costretto a lasciare il suo posto in commissione infrastrutture. Tutto dipenderà dalle mosse e dalle ambizioni degli alleati, specialmente di Forza Italia e Lega.

L’addio di Ferrara: “Lascio lo scranno di Palazzo delle Aquile”

“Il prestigioso incarico di Deputato Regionale, e Presidente della V commissione all’Ars, mi impedisce di assolvere, per come ho sempre fatto con passione e dedizione, l’altrettanto importante ruolo di Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Bilancio” lo dichiara Fabrizio Ferrara che ha annunciato oggi, 14 dicembre, le sue dimissioni in seduta di consiglio.

“Sono orgoglioso e grato per tutto ciò che ho fatto nel ruolo prima di opposizione e poi di maggioranza a Sala delle Lapidi. Eletto per tre volte consecutivamente, questi oltre dieci anni sono stati scanditi dall’affetto di tantissimi sostenitori, dalla stima e dall’amicizia nata con tanti colleghi con cui ho condiviso uno splendido percorso”. Ha continuato il neoeletto all’Ars.

“Rivolgo un grande augurio al Consiglio Comunale tutto, al Presidente Tantillo e all’ex Presidente Orlando, al Sindaco Lagalla, al Capogruppo di Fratelli d’Italia On. Milazzo con cui ho lavorato e continuo a lavorare in totale sinergia e in particolare un buon lavoro a Teresa Leto, giovane, capace, appassionata e che subentrerà al mio posto. Un ringraziamento a tutti i dipendenti del Comune di Palermo incontrati in questi anni, che con spirito di abnegazione svolgono un fondamentale lavoro al servizio dei cittadini. Convinto e consapevole che la politica sia servizio, questo mio gesto contribuirà alla città e alla regione nei cui interessi continuerò a spendermi con scrupolo e coscienza”, sono queste le dichiarazioni di Ferrara, in un suo post su Facebook.

Varchi: “Ferrara continuerà a servire Palermo”

“Fabrizio Ferrara è stato un eccellente consigliere comunale che continuerà a servire Palermo e la sua provincia da Deputato Regionale, Presidente della commissione Cultura, Formazione e Lavoro all’Assemblea Regionale Siciliana. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro all’Ars e la gratitudine per il lavoro svolto fin qui al Comune, dove ha rappresentato un punto di riferimento per tutti noi. Un caloroso benvenuto a Teresa Leto che con il suo entusiasmo e competenza saprà ben contribuire al radicamento del partito e alla qualità del lavoro espresso dal nostro gruppo consiliare”. Lo dichiara il Vice Sindaco di Palermo e parlamentare alla Camera dei Deputati, Carolina Varchi, a seguito delle dimissioni di Fabrizio Ferrara dal ruolo di consigliere comunale e presidente della commissione Bilancio al Comune di Palermo.