Palermo, il deputato Miceli si candida al consiglio comunale

“Ci metto la faccia e il cuore“

PALERMO – Il deputato nazionale del Pd Carmelo Miceli ha annunciato, tramite un post sul proprio profilo Facebook, la sua candidatura al consiglio comunale di Palermo.

“Quando credi davvero in qualcosa e qualcuno hai un solo modo per dimostrarlo: metterci la faccia! È per questo che ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale di Palermo, nella lista del Partito Democratico, a sostegno di Franco Miceli Sindaco. Perché ci credo. Convenienze e calcoli li lascio agli altri. Io ci credo. E, ancora una volta, senza se e senza ma, ci metto la faccia, la testa e, soprattutto, il cuore“.

“Anche da parlamentare ho deciso di scendere in campo per amore della città. Una volontà che avevo manifestato già in assemblea di partito proponendo a tutti di stare in prima linea“.