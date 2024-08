Palermo, il forte temporale e i soliti problemi: allagamenti, luce e acqua

Una giornata difficile in città

PALERMO- Benedetta la pioggia per una terra assetata, ma, puntualmente, si verificano i disagi. Anche stavolta, a Palermo, ci sono stati allagamenti – a Mondello, secondo copione ma non solo – blackout e problemi, a causa del temporale di questo pomeriggio. Con il corollario dell’acqua che mancherà per i distacchi di luce.

Allagamenti e blackout

Le cronache riportano allagamenti in diverse strade e nelle borgate, non soltanto a Mondello. Non sono mancati i blackout. Diverse persone sono rimaste intrappolate negli ascensori e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L’intensità del maltempo ha provocato dei distacchi di luce in aeroporto, perché non è più arrivata l’energia elettrica. Si è fatto ricorso ai gruppi elettrogeni, in una situazione di emergenza, che, però, non prevedono l’aria condizionata. Nessuna conseguenza sui voli.

Tanta pioggia, problemi per l’acqua

Paradossalmente, nonostante la pioggia, ci saranno problemi per l’acqua nei quartieri. L’Amap, infatti, informa che il maltempo ha causato l’interruzione temporanea della fornitura di energia dalla rete elettrica gestita da Enel, presso numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche dei Comuni gestiti.

Si è dunque creata una riduzione dell’apporto idrico a Palermo con conseguenti disservizi che si potranno determinare, già a partire dalla serata di oggi (spiega sempre Amap), mercoledì ventotto agosto, nei seguenti distretti di distribuzione idrica: Santa Maria di Gesù, Falsomiele, Villagrazia, Calatafimi (zona adiacente il viale Regione Siciliana), Boccadifalco zona bassa, Pitrè zona aeroporto, Borgonuovo, Cep.

La viabilità

E’ stata riaperta al traffico la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, dopo lo smottamento che ha interessato la statale al km 43 a Monreale.