Il gelato di qualità arriva a Palermo: apre Sharbat

2' DI LETTURA

È trascorso solo qualche anno dal lancio di Sharbat, la gelateria “mobile” di Mondello; ma il piccolo truck ne ha già fatta tanta di strada. La strada della qualità e del successo, per intenderci, e che Sharbat proseguirà “fermamente”, piazzandosi con una nuova gelateria “stabile” al civico 111B di Via Terrasanta a Palermo, uno dei punti nevralgici della città.

Un successo guadagnato e portato avanti dall’azienda che, anche in anni difficili per chi sta dietro il bancone come quelli appena trascorsi, non ha mai rinunciato alla qualità del gelato. Successo confermato anche dai clienti che numerosi si sono presentati domenica 23 ottobre all’inaugurazione del nuovo punto vendita. Tradizione, artigianalità, gusto e naturalezza, i valori che fin dall’inizio hanno guidato questa scelta vincente. La tradizione che si manifesta nella conoscenza di un prodotto con cui i maestri gelatai di Sharbat hanno a che fare da sempre. L’artigianalità che segue ogni fase della lavorazione, dalla scelta di non utilizzare basi pronte, ma solo prodotti e frutta fresca di stagione, fino alla mantecatura finale del gelato che ne rende perfetta e cremosa la consistenza. E infine il gusto che si esprime nell’intensità dei sapori e nella varietà dei gusti, rispettosi dell’armonia e del ciclo naturale delle stagioni.

Attenzione particolare anche alla provenienza delle materie prime, per quelle che sono considerate vere e proprie eccellenze del territorio: quello siciliano anzitutto. Il Pistacchio di Bronte e il raffadalese che danno vita a due gusti delicatissimi, anche a fronte dell’aggettivo “Grezzo” che Sharbat attribuisce al suo Pistacchio di Raffadali, chiamato così per la consistenza resa dalla granella di pistacchio. Il gelato al Cioccolato di Modica, l’altro “Grezzo”, anch’esso siciliano DOC, che per popolarità compete con un grande classico della gelateria la Nocciola IGP del Piemonte. E ancora i gusti freschi della frutta locale: dagli “evergreen”, la Fragolina di Ribera e i Limoni di Ciaculli, ai gusti stagionali che a turno delizieranno il palato dei palermitani.

Ciliegina sulla torta, la colata di cioccolato – bianco o al latte – che accompagna la qualità del gelato e che, per così dire, è la firma inconfondibile di Sharbat e dei suoi maestri gelatieri che per primi l’hanno introdotta a Palermo.