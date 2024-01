Palermo, il grido d’allarme della Uil: “Il sindaco Lagalla ci ascolti”

Baudo: "Sono tante le emergenze e i problemi da affrontare e risolvere"

PALERMO – È un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato da Ignazio Baudo della segreteria della Uil Sicilia sull’emergenza sicurezza e sulla situazione economica che interessa la città metropolitana di Palermo.

“Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, continua a non rispondere alle molteplici e reiterate richieste di incontro della Uil Sicilia e Palermo – afferma – . È assai strano che non accetti il confronto viste le tante emergenze e i problemi da affrontare e risolvere. Continuiamo a pensare che l’unica strada da percorrere sia quella del dialogo. Siamo convinti che oggi, più che mai, sia necessario unire le forze e lavorare insieme sempre e solo nell’interesse dei cittadini”.

“Clima d’insicurezza e paura”

“Oggi viviamo in un clima di assoluta insicurezza e paura, anche nel compiere una passeggiata fra le vie del centro, territorio di bande e giovani che commettono aggressioni. Giovani guidati da modelli e stereotipi educativi sbagliati. Ecco è di questo vorremmo dibattere, per mettere insieme e sinergicamente le forze migliori”, continua.

“Apprezziamo lo sforzo di questi ultimi giorni che vede uno spiegamento maggiore di forze di polizia, indispensabile per un maggiore controllo del territorio. A questo, però, occorre affiancare altre azioni. Non è più tollerabile, infatti, che le nostre periferie siano prive di centri culturali e aggregativi. Come non è tollerabile che in diversi quartieri il servizio di trasporto e della raccolta rifiuti sia a singhiozzo”.

Per il segretario della Uil le risorse del Pnrr potrebbero contribuire a sanare ritardi e gap infrastrutturali “ma purtroppo siamo ancora in attesa di conoscere gli interventi che questa Amministrazione ha deciso di realizzare. Strumenti come la partecipazione e il confronto con le organizzazioni sindacali – conclude Baudo – sono fondamentali soprattutto per affrontare il rilancio delle partecipate ma anche per dibattere su politiche del lavoro e politiche abitative e sociali”.