Palermo, il maltempo mette ko la cabina elettrica della Casa del Sole

Visite regolari grazie al gruppo elettrogeno. Internet fuori uso, niente attività di sportello

PALERMO – Il maltempo delle ultime ore ha provocato un guasto alla cabina elettrica del Presidio Casa del Sole, di via Sarullo, a Palermo. Grazie al gruppo elettrogeno in dotazione alla struttura si stanno svolgendo regolarmente le visite specialistiche ambulatoriali, mentre non è attivo il collegamento alla rete internet.

“Le operazioni agli sportelli come cambio medico, esenzione ticket, rilascio tessere sanitarie, pertanto, sono temporaneamente sospese – si legge in una nota dell’Asp di Palermo -. Per operazioni urgenti, gli utenti possono rivolgersi agli altri PTA della città (PTA Centro di via Turrisi Colonna, PTA Biondo di Via La Loggia, PTA Albanese di via Papa Sergio I o PTA Guadagna di via Villagrazia) oppure utilizzare lo sportello online raggiungibile dal sito internet www.asppalermo.org I tecnici sono, comunque, al lavoro alla Casa del Sole per ripristinare prima possibile i collegamenti”.