Palermo, il nono giorno di ritiro precampionato

Mercoledì 20 luglio partenza per Bergamo in vista della gara amichevole con il Pisa

PALERMO – Nono giorno di ritiro precampionato per il Palermo allenato dal tecnico Silvio Baldini.

In mattinata i rosanero hanno svolto un potenziamento muscolare individualizzato in palestra; mentre nel pomeriggio al “Tenente Onorato” di Boccadifalco in programma una seduta tecnico-tattica in campo, con partite a pressione, navette e calci piazzati.

Il tecnico dei rosanero Silvio Baldini, durante una parte dell’allenamento pomeridiano, ha provato nuovamente la formazione iniziale della gara amichevole contro il Marineo. Matteo Brunori ha ripreso il suo posto da centravanti, mentre Mirko Pigliacelli (arrivato questa mattina in città) non ha preso parte alla seduta di allenamento in attesa di definire la firma nel contratto.

Allenamento differenziato in palestra, infine, per Crivello, Accardi, Peretti, Soleri, Felici e Floriano. Samuele Damiani ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra dopo aver saltato il torello di riscaldamento.

Nella mattina di mercoledì 20 luglio la squadra rosanero svolgerà una seduta a Boccadifalco e di pomeriggio si trasferirà in Lombardia, in vista del test amichevole di giovedì pomeriggio contro il Pisa.