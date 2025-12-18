Palermo, il Palasport di Fondo Patti riaccende le luci  

Amg Energia ha riparato la cabina elettrica di alimentazione

PALERMO – É stata ricostruita ed è tornata in funzione la cabina di trasformazione media/bassa tensione principale della cittadella dello sport di Fondi Patti. Attivata, inoltre, la nuova cabina di trasformazione mt/bt dell’impianto di baseball, anche questa progettata e realizzata ex novo da AMG Energia.

La direzione Impianti tecnologici e transizione energetica di AMG Energia sta portando avanti le attività di rifacimento dell’impianto elettrico in media tensione e di parte dell’impianto in bassa tensione del complesso sportivo che abbraccia palasport e impianto di baseball con un intervento dell’importo complessivo di euro 741.400. Si tratta di un elemento fondamentale dell’ampio progetto del Comune che riguarda non solo il recupero e l’adeguamento normativo del palasport ma la riqualificazione dell’intera area della cittadella dello sport. La cabina e gli impianti collegati erano disattivi da tempo: erano stati vandalizzati e avevano subito numerosi furti di cavi e componenti in seguito alla chiusura delle strutture (nel 2008 la copertura del palazzetto dello sport era stata irrimediabilmente danneggiata da una tempesta di vento). “Si tratta di un intervento importante e atteso – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – che rientra nelle attività che il Comune sta portando avanti per il recupero e la riapertura della cittadella dello sport. AMG Energia è al lavoro e conferma il suo ruolo di braccio operativo dell’amministrazione cittadina”.

L’intervento di AMG Energia, di cui la società ha curato anche progettazione e direzione dei lavori, ha un duplice obiettivo: ripristinare e ricostituire con criteri migliorativi l’originario impianto di distribuzione in media tensione e ricostituire l’impianto di illuminazione dei viali interni con criteri di maggiore efficienza energetica. Gli operatori della società hanno, quindi, effettuato una preliminare ricognizione sugli impianti preesistenti per verificare quanto era recuperabile e l’hanno integrata con aggiornamenti normativi e tecnologici nell’ottica di un risparmio economico ed energetico, riutilizzando alcune infrastrutture esistenti (cavidotti, pali, blocchi di fondazione), riprogettando i carichi elettrici e di distribuzione, utilizzando apparecchi a basso consumo per i viali.

I nuovi cavi di alimentazione sono stati posati nei cavidotti esistenti e nei pozzetti: questi ultimi, in particolare, sono stati oggetto di interventi di bonifica e di pulizia per eliminare non solo la presenza di vegetazione infestante ma anche di notevoli quantità di rifiuti. La riattivazione ha riguardato, quindi, la cabina che si trova nel parcheggio della cittadella dello sport che è formata da un modulo di consegna dell’energia elettrica da parte della società di distribuzione e da un’altra porzione di impianto che è la cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione punto di partenza dell’alimentazione per l’illuminazione dell’intero parco. L’infrastruttura era stata pesantemente danneggiata ed è stata rifatta ex novo: vecchi moduli inutilizzabili cannibalizzati delle parti in rame, cablaggi asportati, interruttori obsoleti e in cattivo stato di conservazione. L’intervento della società è proseguito, infine, con l’attivazione della nuova cabina di trasformazione mt/bt dell’impianto di baseball anche questa progettata e realizzata ex novo da AMG Energia.

La rialimentazione della cabina principale ha consentito l’attivazione di buona parte dei punti luce presenti all’interno dei viali della cittadella su cui sta proseguendo l’attività di AMG Energia. Si stanno riutilizzando alcuni dei pali da 7 metri esistenti e sono stati acquistati nuovi pali da 4 metri; per i due parcheggi sono stati acquistati, inoltre, 50 nuovi pali da 7 metri. I vecchi apparecchi a vapori di sodio da 250 watt verranno dismessi e saranno sostituiti da nuovi apparecchi dello stesso modello, aggiornati a led così da mantenere il contesto estetico approvato dalla sovrintendenza nel vecchio impianto del 2000. Non saranno ricostituiti, invece, i vecchi apparecchi da un metro con funzione estetica e quelli “a pavimento” nelle aiuole. Nei viali e nelle aree di utilizzo quotidiano verranno installati nuovi apparecchi a led, da 45 a 60 watt nei pali da 7 metri e da 13 a 35 watt nei pali da 4 metri che si trovano prevalentemente attorno al campo di baseball, in modo da minimizzare i consumi energetici.