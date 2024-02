Palermo, il Pd a Lagalla: “Si dimetta, non ha più la maggioranza”

"L'assenza dei consiglieri di FdI conferma la crisi politica"

PALERMO – “Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla prenda atto che non ha più una maggioranza e si dimetta” a dichiararlo sono i consiglieri comunali del Partito Democratico Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione, dopo che i consigli di Fratelli d’Italia non sono entrati in aula per via di divergenze con il primo cittadino, che starebbe pensando di far entrare in giunta Fabrizio Ferrandelli.

“Il sostegno al sindaco dei consiglieri di Azione si è rivelato un boomerang mandando in frantumi il centrodestra in lotta per un nuovo ‘rimpasto’ di giunta. L’assenza di tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia e complessivamente di ben tredici consiglieri di centrodestra su ventisei ai lavori del Consiglio comunale di oggi – concludono i consiglieri del Pd – conferma la crisi politica dell’amministrazione Lagalla che aumenta le tasse e taglia i servizi“.