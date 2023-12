Palermo, il piano del Comune per la Favorita: da gennaio il primo passo

Lagalla: "Vogliamo farne qualcosa in più di quello che è oggi"

PALERMO – Rigenerare la Favorita per renderla un parco cittadino come in altre parti del mondo. È questa l’idea di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, che ha annunciato l’imminente avvio degli studi per ‘trasformare’ il quarto parco più grande d’Italia.

“È un percorso lungo”

“Abbiamo in animo, con il nuovo anno, di avviare gli studi per la rigenerazione della Favorita. Vogliamo farne qualcosa in più di quello che è oggi, fondamentalmente un nastro che unisce Palermo alla borgata marinara di Mondello – afferma Lagalla durante l’inaugurazione della prima Popup Sport Zone in città – . La Favorita dovrebbe essere più largamente messa a disposizione dei palermitani e divenire un parco cittadino come in altre parti del mondo. C’è bisogno dell’azione dell’amministrazione e la buona volontà dei cittadini. Mi auguro che tutto questo possa essere realizzato. È un percorso lungo“.

Si tratta di un primissimo passo ma è chiara l’intenzione di voler ‘aprire’ la Favorita ai cittadini, non solo come arteria di passaggio. È stato rigenerato il campo ostacoli che tra fine novembre e inizio dicembre ha ospitato il concorso internazionale di Sicilia e la Coppa degli Assi, importanti manifestazioni e competizioni equestri che hanno costituito eventi di grande richiamo per il pubblico.

Da qualche anno va avanti la “Domenica Favorita”, format che prevede un ricco palinsesto di attività ludiche, sportive e culturali. Giunta ormai alla quinta edizione, la manifestazione coinvolge decine di istituzioni, fondazioni e associazioni e soprattutto vede la partecipazione di migliaia di cittadini, voglioso di riscoprire il parco.