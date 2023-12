Palermo, una nuova area per lo sport a Case Rocca VIDEO

Inaugurata la prima Popup Sport Zone della città

PALERMO – Una nuova area per lo sport a Case Rocca. È stata inaugurata la prima Popup Sport Zone di Palermo, realizzata nell’ambito del progetto promosso da ASC (Attività Sportive Confederate), con il contributo del Dipartimento per lo Sport.

Si tratta di un’area con dei macchinari per gli esercizi fisici, tutto all’aperto, posizionati all’interno del circuito di solito utilizzato dai tantissimi corridori che ogni giorno affollano Case Rocca. L’area attrezzata è provvista anche di dotazioni dedicate ai diversamente abili. Risulta quindi accessibile da tutti, gratuitamente, in qualsiasi momento della giornata, consentendo di svolgere liberamente diverse tipologie di attività sportiva.

“I cittadini proteggano gli impianti”

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, commenta con soddisfazione l’inaugurazione di questa nuova area: “Grazie all’ASC e alle federazioni sportive per potenziare quei servizi che forse per troppo tempo sono stati mantenuti senza cura. Questa nuova opportunità arricchisce un’area che i palermitani frequentano in maniera copiosa. Mi auguro che i cittadini stessi possano proteggere questi impianti“.

Anche Alessandro Anello, assessore al Turismo, sport e impianti sportivi, politiche giovanili del comune di Palermo, ha presenziato all’inaugurazione: “Lavoriamo alacremente per cercare di rendere gli impianti sportivi sempre più fruibili. Complimenti per aver scelto attrezzi con dotazioni per i diversamente abili, questo è fondamentale e importantissimo”.

Fabio Gioia, presidente regionale di ASC Sicilia e vice presidente vicario di Confcommercio Palermo, afferma: “Palermo, per la prima volta, riesce a ottenere una donazione da parte di un’ente come l’ASC. Riteniamo che lo sport fatto all’aperto sia una nostra mission affinché tutti i cittadini possano fare attività con degli strumenti idonei”. Soddisfatto anche Michele Cannella, ex consigliere della sesta circoscrizione, che ha seguito le primissime fasi del progetto: “Ringrazio l’amministrazione comunale e ASC per aver realizzato questo nuovo spazio dedicato allo sport in un’area molto frequentata”.