Coppa degli Assi, il Grand Prix a Correddu: nominati gli ‘ambasciatori’

Il gran finale alla Favorita

PALERMO- Il cavaliere sardo dell’Esercito Italiano Lorenzo Correddu (20 anni) in sella ad Ultos (baio italiano di 10 anni) ha vinto il Grand Prix- Fei Longines-Regione Siciliana, gran finale della 38° Coppa degli Assi, svoltasi al campo ostacoli “La Favorita” tornata ad ospitare il prestigioso concorso internazionale dopo 13 anni. Correddu, penultimo a scendere sul campo in erba fra i 18 partecipanti alla gara centrale, è stato l’unico a chiudere senza penalità il percorso di 480 metri con 12 ostacoli e 15 salti da 150 cm. Lorenzo Correddu succede nell’albo d’oro della Coppa degli Assi al fratello maggiore Francesco (Carabinieri) vincitore lo scorso anno ad Ambelia.

La Coppa degli Assi punta sempre più in alto, per la prossima edizione si propone di far conoscere ancor più al mondo sportivo internazionale la propria storia e coinvolgere più amazzoni e cavalieri. E così oggi, prima del Grand Prix 38^ Coppa degli Assi Fei Longines Ranking – Regione Siciliana, sono stati consegnati riconoscimenti ai protagonisti di queste giornate che sono stati nominati Ambasciatori della Coppa degli Assi nel mondo.

Si tratta di Francesco Puglisi, Emanuele Gaudiano, Uliano Vezzani, Bruno Chimirri, Carlo Rotunno e Pierfrancesco Matarazzo. Francesco Puglisi veterinario della squadra olimpionica degli Emirati Arabi presente alla Coppa degli Assi, ha ricevuto l’investitura consistente nella targa con il proprio nome e con il simbolo di Coppa degli Assi che gli è stata consegnata dalla Principessa Caterina Grimaldi di Nixima e dall’event manager Fabrizio Bignardelli.