Palermo, il post Festino: Rap al lavoro per ripulire la città

In campo circa 70 operatori dell'azienda rifiuti

PALERMO – Dopo il festino di Santa Rosalia ieri sera con oltre 300 mila persone nelle strade del centro storico e al Foro italico gli operatori Rap hanno pulito in mattinata Palermo, in tempi record, portando via oltre 34 metri cubi di immondizia, prelevando oltre 50 tonnellate di rifiuti dalle strade del centro.

Portati via 40 frigoriferi e altri ingombranti. Sono stati portati via cestini gettacarte della zona interessata dal Festino che domani saranno riposizionati. In campo una settantina di lavoratori. Le attività di monitoraggio e pulizia, dice Rap, continuano nell’area coinvolta dalla processione che si svolgerà oggi.