Palermo, il report giornaliero di martedì 12 luglio

Anche oggi doppia seduta di allenamento

PALERMO – Prosegue la preparazione estiva precampionato del Palermo guidato da Silvio Baldini. Nel secondo giorno di ritiro (martedì 12 luglio), di mattina la squadra ha svolto in palestra un lavoro di potenziamento muscolare individualizzato per ciascun giocatore.

Nel pomeriggio, invece, il programma della seduta d’allenamento al “Tenente Onorato” di Boccadifalco ha previsto un lavoro di preparazione tecnico-tattica specifica, esercitazioni tattiche su pressing e moduli, partita “attacco contro difesa”, navette ed una partita finale a ranghi misti.

I rosanero torneranno in campo domani mercoledì 13 luglio per un doppio allenamento. E proprio mercoledì, alle ore 11:50, presso la sala stampa del “Renzo Barbera”, Samuele Damiani parlerà in conferenza stampa.