Palermo, il tempio dei preziosi: la collezione che incanta VIDEO

Nasce Echo, la prima collezione firmata Palumbo e Gigante

1' DI LETTURA

PALERMO – Nasce Echo, la prima collezione firmata Palumbo e Gigante. Una collezione completamente pensata prima del covid e realizzata dopo la pandemia firmata dalla famiglia Palumbo e Gigante, nel suo centoventesimo anniversario. Ispirata alle meraviglie di Palermo e al ricco patrimonio archeologico artistico e culturale della Sicilia, con gioielli realizzati rigorosamente a mano, unici e versatili ispirati agli scudi dei paladini siciliani.

“Passato e presente convivono nei gioielli Echo- spiega Giovanna Gigante, che ha disegnato la collezione-destinati ad essere tramandati di generazione in generazione, ad andare lontano e soprattutto a tornare come un eco che continua a risuonare per non abbandonarti mai. I gioielli sono divertenti e colorati e richiamano la tradizione ma sfidano il conformismo”. “Una collezione gioiosa – conclude Nicasio Gigante – magnifica combinazione di smalti dalle nuance vivaci che invitano ad abbinamenti cromatici per dare vita a stili diversi“.