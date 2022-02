Palermo, il Tribunale di Catania sequestra più di 2 milioni di euro

Mirri: "Il Sig. Di Piazza non ha ragione di preoccuparsi"

PALERMO – Il club rosanero, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato in merito alla situazione che riguarda i soci di Hera Hora.

“Il Tribunale di Catania – si legge nella nota -, intervenuto nel secondo grado di giudizio nella causa intentata dal Italplaza Sports LLC di Tony Di Piazza, dopo il rigetto integrale in primo grado, ha disposto il sequestro conservativo nella misura di euro 2,35 milioni. Ciò muovendo dal valore stabilito dal perito incaricato dal Tribunale di Palermo, dott.ssa Stefania Chiaruttini (euro 2,2 milioni) su richiesta di Hera Hora, infatti volta a contrastare la pretesa del Sig. Di Piazza di ottenere 11,9 milioni di euro”.

“Il Sig. Di Piazza – dice Dario Mirri, presidente del clu – non ha ragione di preoccuparsi: nessuno gli vuole togliere ciò che gli spetterà una volta che il Tribunale avrà completato le sue verifiche definitivamente stabilendo il dovuto. Ma, per rassicurare i tifosi: in nessun caso tutto questo avrà riflessi sul Palermo, che deve essere tenuto al riparo da eventuali speculazioni o informazioni fuorvianti. Tale contenzioso infatti riguarda i soci di Hera Hora e non affligge in alcun modo il bilancio e la stabilità economica del Palermo”.