Palermo, illecita somministrazione di alcolici: raffica di multe

I controlli della polizia municipale nei luoghi della movida del capoluogo

PALERMO – Si intensifica l’attività della Polizia Municipale nei luoghi della Movida di Palermo. Lo scorso fine settimana, nell’ambito dei controlli volti al contrasto alla somministrazione e vendita illecita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori, gli agenti di Polizia Municipale hanno sanzionato quattro locali:

– un pub in via Spinuzza. Qui, all’atto del controllo, venivano somministrati al tavolo cocktail superalcolici a minori di anni 16. Sono stati elevati due verbali di €333,33 + €333, 33;

– un pub in via Carducci. Anche qui, all’atto del controllo, venivano somministrati al tavolo cocktail superalcolici a minori di anni 16. Elevati due verbali di €333,33 + €333, 33;

– un market in via Cavour, dove non si rispettava l’ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre la mezzanotte. Verbale di € 6.666,67;

– un market in via Roma, dove non si rispettava l’ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre la mezzanotte. Verbale di € 6.666,67.

“Le attività di controllo degli agenti della Polizia Municipale – dichiara il vice sindaco Fabio Giambrone – sono sempre state estremamente attente alla tutela della salute dei nostri concittadini, soprattutto di quelli più giovani. Un particolare ringraziamento alla professionalità degli agenti che sono intervenuti”.

“Durante l’operazione dello scorso fine settimana – afferma il comandante Vincenzo Messina – abbiamo sanzionato quegli esercenti che, non solo vendevano alcolici oltre gli orari previsti dalle ordinanze comunali, ma li somministravano a ragazzi al di sotto dei sedici anni. Il divertimento e la socializzazione sono diritti legittimi, più che mai in questo momento storico, ma l’attenzione per la salute altrui e il rispetto delle regole sono un dovere per tutti quanti”.