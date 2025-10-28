Era danneggiato con frasi scritte sopra, la denuncia di Maurizio Artale

PALERMO – Imbrattato uno dei murale nella piazza intitolata a Don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia a Brancaccio. “Lo abbiamo trovato danneggiato con su scritte frasi dedicate, credo, a una persona scomparsa prematuramente”, dice Maurizio Artale presidente del centro Padre Puglisi.

“Imbrattare un’opera d’arte è un reato e a maggior ragione quando ricorda un martire come il beato Puglisi”, prosegue. L’opera è stata realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri. Sono in corso indagini per risalire ai vandali. “Ne hanno imbrattato uno con frasi che dovrebbero ricordare un certo Joshua che forse è scomparso prematuramente o non so cosa”, scrive il presidente.

“Con tutto il rispetto con chi vuole ricordare che la dipartita da questo mondo lascia sempre nei cuori di chi lo hanno amato un dolce ricordo, l’atto di inciviltà ne offusca la memoria e sicuramente mette in rilievo le cattive frequentazioni. Imbrattare un opera d’arte rimane sempre un reato – conclude – e a maggior ragione quando ne ricorda un martire come il beato Puglisi”.