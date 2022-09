Palermo, chi mette la multa all’immondizia?

Una situazione surreale. La denuncia di Domenico Cannizzaro.

1' DI LETTURA

La foto è – come si dice – eloquente. L’ha scattata Domenico Cannizzaro, star di Radio Time, che non riesce a passare ed entrare, a varcare un cancello con la macchina. Non c’è nessuno che rimuova l’immondizia e consenta, così, l’accesso.

Lui stesso, su Facebook, dove ha pubblicato l’immagine, mette le didascalie. “Evoluzione del caso evidenziato oggi pomeriggio: stasera sono addirittura impossibilitato a posteggiare l’auto all’interno del posteggio perché l’immondizia è ulteriormente aumentata e ostruisce addirittura metà cancello al punto da impedirne l’ingresso”.

E’ un racconto social a puntate. “Da giorni – spiega Domenico che, al telefono, si sforza di mantenere una calma olimpica – nessuno raccoglie i rifiuti e questi sono i risultati. Nessuno sta offrendo una soluzione praticabile subito. Meno male che domenica si vota…”. La foto è, appunto, eloquentissima. Resta solo un dubbio: chi deve mettere la multa all’immondizia? Cosa ne pensano l’assessore al ramo e il sindaco Lagalla? (Roberto Puglisi)