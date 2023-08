Un 25enne bloccato in via Lanza di Scalea

PALERMO – La polizia ha arrestato a Palermo un 25enne per spaccio di cocaina. Il pusher, bloccato mentre percorreva via Lanza di Scalea a bordo di una bici, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione la polizia ha trovato e sequestrato altri 80 grammi della stessa droga e un bilancino di precisione.

Il giovane è stato portato nel carcere del Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.