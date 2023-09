Palermo, in cella l’uomo che aggredì l’ex moglie in un centro sportivo

L'operazione dei poliziotti del commissariato Zisa Borgo Nuovo e San Lorenzo

PALERMO – Finisce in cella l’uomo che ha picchiato l’ex moglie in un centro sportivo di Palermo prima di essere messo in fuga dai genitori dei ragazzi che si stavano allenando. I poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo e del commissariato San Lorenzo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Palermo.

L’uomo il 13 settembre scorso aveva fatto irruzione in un centro sportivo dove l’ex lavora come istruttrice di calcetto. Entrato in campo, aveva sferrato colpi di casco sulla testa della donna che è stata salvata dall’intervento di alcuni genitori degli allievi che stavano assistendo all’allenamento. Per la donna era stato attivato il “codice rosso”, procedura che tutela le vittime di violenza.