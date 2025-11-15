Palermo, in manette due spacciatori: uno di loro ha 64 anni

Sui tetti di un padiglione dello Zen sono state ritrovate divise della polizia di Stato

PALERMO – I carabinieri, durante un controllo del territorio, nel quartiere Zen, in via Rocky Marciano hanno notato un uomo di 64 anni che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi a bordo di una bicicletta elettrica. L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 23 dosi di crack nascoste nel bauletto della bici e di 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le divise scoperte sul tetto del padiglione

In un secondo intervento, una pattuglia dei carabinieri, ha sorpreso un gruppo di giovani su un terrazzo condominiale di uno dei padiglioni di via Fausto Coppi. I ragazzi alla vista dell’auto di servizio si sono dati alla fuga, ma i militari, saliti sul lastrico solare hanno fatto un ritrovamento all’interno di una canna fumaria, dove sono stati trovati due sacchetti in plastica; uno contenente 22 cartucce calibro 12 e l’altro con all’interno 3 divise complete della polizia di Stato comprensive di giacche, pantaloni, stellette e stemmi della polizia stradale.

Lo spacciatore arrestato

Infine in Piazza Don Bosco i militari hanno arrestato un 23enne, colto in flagranza di reato mentre cedeva alcuni involucri a un acquirente in cambio di denaro. Anche in questo caso l’indagato sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 16 dosi di hashish abilmente occultate nelle tasche degli indumenti, oltre alla somma di 130 euro verosimilmente provento dell’attività illecita.

Su disposizione del Pubblico Ministero il 23enne inizialmente è stato trasferito presso la casa circondariale “Pagliarelli” in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato, la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

L’acquirente in possesso di due dosi di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.