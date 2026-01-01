Palermo in piazza per il Capodanno, Lagalla: “L’immagine migliore”

La festa e le parole del sindaco

PALERMO- “La serata di Capodanno in Piazza Politeama ha restituito alla città l’immagine migliore di Palermo: una piazza piena, viva, festosa, ma allo stesso tempo ordinata e vissuta in totale sicurezza. Migliaia di persone hanno partecipato con entusiasmo al concerto e alle iniziative organizzate, dimostrando che è possibile condividere momenti di grande partecipazione collettiva nel rispetto delle regole e degli altri. È un segnale importante di come dovrebbe essere vissuta ogni giorno la nostra comunità: con senso civico, responsabilità e voglia di stare insieme”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Un risultato di questo livello è frutto di un grande lavoro di squadra e per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento – ha aggiunto il sindaco -. A partire dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale, che hanno garantito controllo e presidio, fino agli organizzatori dello spettacolo e all’assessorato comunale alla Cultura, che hanno curato con professionalità ogni aspetto dell’evento”.

“Il mio ringraziamento – continua il primo cittadino – va inoltre a tutte le realtà che hanno operato con grande impegno al servizio della cittadinanza: la Protezione Civile, le associazioni di volontariato, il personale sanitario del 118 e tutti gli operatori coinvolti, che con competenza e spirito di servizio hanno contribuito a far vivere alla città una notte di festa serena e sicura”.

“A tutti i palermitani – è la conclusione – rinnovo l’augurio di un nuovo anno all’insegna della serenità, della fiducia e della partecipazione. Che il 2026 possa essere un anno di crescita, coesione e opportunità per la nostra città, da costruire insieme, giorno dopo giorno”.