Palermo, in tantissimi per il concertone di Radio Italia VIDEO

Generosi, energici e carichi i big della musica italiana che si sono susseguiti sul palco

Al concerto di Radio Italia, che festeggia quest’anno la sua decima edizione, erano in tanti, anzi tantissimi.

Hanno affollato il prato del Foro Italico dalle prime ore del mattino, per accaparrarsi i posti migliori e vedere i loro idoli durante le prove.

Generosi, energici e carichi i big della musica italiana che si sono susseguiti sul palco di Radio Italia in una giornata di caldo estivo. A rompere il ghiaccio Saturnino con il suo mitico basso ha eseguito la sigla dello spettacolo, la prima ad esibirsi sul palco di “Radio Italia Live – Il concerto”, la cantautrice siciliana Levante, e a chiudere lo show, poco dopo la mezzanotte, il rock di Ligabue che ha fatto “urlare contro il cielo” in questa serata magica a Palermo.

Palermo ha sete di musica, i grandi eventi come questo concerto di Radio Italia entusiasmano il pubblico di tutte le età che ha ballato e cantato i tormentoni dell’estate da Paola & Chiara a Boomdabash, da Rocco Hunt a Marracash.

“Il Foro Italico visto dall’alto è spettacolare” commentano i giovanissimi guardando le immagini sul maxi schermo.

Mattatori della serata Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, assieme a Manola Moslehi dal backstage e a Daniela Cappelletti in mezzo al pubblico, i quattordici artisti in scaletta si sono esibiti rigorosamente dal vivo accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta da Bruno Santori.

Non sono mancate sorprese e colpi di scena.

Blanco ha sorpreso tutti, facendo salire una fan sul palco e si è lanciato tra il suo pubblico, ricevendo un grande abbraccio e tantissimo affetto. “Ciao Sicilia bedda”. Con queste parole, Diodato fa il suo ritorno in una terra che ha dichiarato ama tantissimo e a Palermo ci vivrebbe. “Facciamo Vucciria” hanno gridato Irama e Rkomi.

Sul palco si sono susseguiti in ordine di scaletta Levante, Diodato, Max Pezzali, Sangiovanni, Marracash, Paola & Chiara,Emma, Rocco Hunt, Boomdabash, Mr. Rain, Blanco, Irama e Rkomi, Ligabue hanno annunciato le date dei loro tour per una estate a ritmo di musica. Torneranno ancora in Sicilia nel corso dei tour estivi: Mr Rain il 12 agosto e Rocco Hunt il 17 agosto a Catania, Levante il 25 agosto a Noto, Diodato il 26 agosto a Catania e a Palermo il 27 agosto.