Palermo, in Viale Regione i test per costruire lo svincolo di via Perpignano

Il via è previsto per il 15 febbraio

PALERMO – Viale Regione Siciliana, uno dei tratti di strada più battuto dagli automobilisti palermitani ma non solo, dal 15 febbraio, come prevede l’ordinanza 155 del 12 febbraio, sarà interessato da lavori di potatura, con conseguenti e notevoli disagi per il traffico veicolare, che serviranno per svolgere delle indagini geognostiche tramite una sonda, propedeutiche al raddoppio della circonvallazione tra via Altofonte e via Belgio, che comprende anche la costruzione dello svincolo di via Perpignano.

Viale Regione Siciliana tratto interessato dai test

Le opere, che dovranno svolgersi in 20 giorni, interesseranno il tratto dello spartitraffico centrale tra lo svincolo di via Evangelista di Blasio e lo svincolo di via Pergusa, in direzione Trapani. La semicarreggiata sarà interdetta al traffico veicolare anche nelle ore notturne perché la sonda perforatrice resterà su strada.