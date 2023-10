Palermo, si inaugura un nuovo campo sportivo polivalente al Cep

La struttura è intestata a Padre Pino Puglisi

PALERMO – Un nuovo campo sportivo polivalente per i giovani del quartiere San Giovanni Apostolo (Cep) sarà inaugurato domani, venerdì 27 ottobre, alle ore 9.30. La struttura è intestata a Padre Pino Puglisi.

Il campo, realizzato dall’Istituto Comprensivo ‘Giuliana Saladino’, si trova tra i plessi distaccati ‘Fuga’ e ‘Calandrucci’, in via Giacinto Calandrucci 5. La sua creazione è stata possibile grazie all’assegnazione straordinaria di somme, da parte del comune di Palermo alle istituzioni scolastiche della città, per spese d’investimento destinate alla manutenzione degli edifici scolastici.

All’I.C. Saladino sono stati attribuiti circa 57mila euro, interamente utilizzati per arricchire l’offerta di infrastrutture. Gli organi collegiali della scuola hanno anche stabilito di intestare il campo a Padre Pino Puglisi, in occasione del trentesimo anniversario dalla sua uccisione per mano mafiosa.

Alla cerimonia di inaugurazione sono stati invitati il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore all’Istruzione, Aristide Tamajo. Sarà presente il dirigente scolastico Giusto Catania.