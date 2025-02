Palermo, inaugurata la palestra della scuola Raffaello Sanzio

La cerimonia con il sindaco Lagalla

PALERMO – Il sindaco Roberto Lagalla, questa mattina, ha partecipato alla cerimonia di riapertura della palestra della scuola media “Raffaello Sanzio” di via Ernesto Basile. I lavori di riqualificazione hanno interessato gli spazi interni ed i soffitti e sono stati eseguiti grazie ad un finanziamento destinato al Settore Edilizia scolastica nell’ambito dell’accordo quadro “Palermo Sud”, per importi pari a 150 mila euro per la palestra e altri 90 mila euro per ulteriori adeguamenti nel plesso.

Con il primo cittadino del capoluogo siciliano erano presenti, tra gli altri, gli assessori alla scuola e allo sport, Aristide Tamajo e Alessandro Anello, oltre alla dirigente scolastica, Stefania Bellomo e ad una rappresentanza di alunni.

“La riapertura della palestra – ha detto il sindaco – rappresenta un nuovo segnale di impegno dell’amministrazione per restituire ai luoghi della didattica spazi di aggregazione. La palestra, di nuovo a disposizione degli studenti dopo vent’anni, ha valore per l’attività motoria e sociale e per il completamento dell’attività formativa e di questo ringrazio l’assessore all’Istruzione Tamajo e gli uffici dell’Edilizia scolastica che sul recupero dei luoghi didattici e delle palestre stanno spingendo, a dimostrazione di come questo tema sia particolarmente caro a questa amministrazione che, fin da inizio consiliatura, ha destinato risorse economiche e modelli organizzativi, attraverso gli accordi quadro, che ci stanno consentendo di intervenire non solo sulle nuove realizzazioni, ma anche su quelle esistenti”.

“Rivolgo il mio ringraziamento – conclude – anche all’assessore allo Sport Anello per l’impegno nel mettere a disposizione le palestre scolastiche alle associazioni sportive anche negli orari pomeridiani, con l’intento di aumentare progressivamente il numero di questi spazi aperti il pomeriggio”.