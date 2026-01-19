Palermo, inaugurato l’asilo nido “Maredolce-Torrelunga”

La struttura potrà ospitare 37 bambini da 0 a 3 anni e 60 da 3 a 6 anni

PALERMO – Palermo compie un nuovo e significativo passo avanti nel potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia con l’inaugurazione dell’asilo nido “Maredolce-Torrelunga”, struttura convenzionata con il Comune di Palermo e situata in via Diaz, nel cuore della Seconda Circoscrizione.

Quanti posti avrà il nuovo asilo

La nuova struttura mette a disposizione 37 posti di asilo nido e 37 posti di spazio gioco per bambini da 0 a 3 anni, oltre a 60 posti per la scuola dell’infanzia destinati ai bambini dai 3 ai 6 anni, ampliando in modo concreto l’offerta educativa in una zona della città che, fino a poco tempo fa, risultava quasi totalmente sprovvista di servizi per la fascia 0/3.

Tamajo: “Risultato importante”

“Si tratta di un momento di grande rilievo per il territorio e per l’intero sistema dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia – ha dichiarato l’assessore Tamajo –. L’apertura del nuovo asilo nido rappresenta un risultato di assoluta importanza, soprattutto per un’area della città che per anni ha sofferto la mancanza di strutture dedicate ai più piccoli. La nascita di questo asilo contribuisce a colmare un vuoto storico, offrendo alle famiglie un servizio essenziale e rafforzando il diritto all’educazione sin dai primi anni di vita. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della città”.

All’inaugurazione erano presenti, oltre all’assessore Tamajo, anche il dirigente dell’Ufficio dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia 0/6 anni.

Nel corso dell’evento è stato inoltre annunciato che nei prossimi mesi saranno inaugurate nuove strutture per la prima infanzia, frutto di un piano strategico di programmazione e investimenti già avviato dall’Amministrazione. Un percorso che sta consentendo a Palermo di recuperare il ritardo accumulato negli anni, superando una condizione che la collocava agli ultimi posti in Italia per offerta di servizi 0/3 e avvicinandola progressivamente agli standard europei.

L’asilo nido “Maredolce-Torrelunga” si inserisce così in una visione più ampia che punta alla costruzione di una rete educativa moderna, inclusiva e diffusa, capace di rispondere ai bisogni delle famiglie e di garantire pari opportunità di crescita a tutti i bambini. Con questa inaugurazione, Palermo segna un ulteriore passo concreto nel rafforzamento del sistema educativo per la prima infanzia, imprimendo un deciso cambio di passo alle politiche educative cittadine.