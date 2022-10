Palermo, incendi in due negozi al Forum e in centro

Nessuna persona è rimasta coinvolta

1' DI LETTURA

Due negozi colpiti da due diversi incendi. Uno si trova in centro città e l’altro al centro commerciale Forum.

Un incendio è divampato nel magazzino del negozio di abbigliamento Sisley in via Mariano Stabile a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme sono state circoscritte al negozio e sono in corso le fasi di bonifica. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Successivamente, dopo la bonifica, verranno effettuate l’indagine per stabilire le cause dell’incendi.

Questa mattina al centro commerciale Forum di Palermo, poi, una nube nera è uscita dai negozi della zona commerciale. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione delle squadre di soccorso pare il fuoco sia partito da un corto circuito ad un quadro elettrico. Danni limitati. Nessun ferito.