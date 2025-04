Incidente in viale Regione, un uomo in gravi condizioni al Civico

Lo schianto vicino al ponte Corleone

PALERMO – Ha perso il controllo del suo scooter, poi è finito violentemente sull’asfalto ed è rimasto gravemente ferito. Il drammatico incidente stradale si è verificato ieri, lunedì 28 aprile, in viale Regione Siciliana: un uomo è stato trasportato in codice rosso al Civico.

L’impatto vicino al ponte Corleone

Si tratta di V.G, 61 anni, che era alla guida di una Vespa Piaggio. Per cause ancora da accertare, è uscito di strada poco dopo il ponte Corleone, in direzione Catania. È stato sbalzato dalla sella e ha riportato lesioni su varie parti del corpo.

I soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale: è stato ricoverato ed è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche l’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica.

In base ai primi accertamenti, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, non sarebbero infatti state rilevate tracce di altri veicoli coinvolti. L’ultimo grave incidente a Palermo era avvenuto nel giorno di Pasquetta in via Celona, a Borgo Nuovo.

L’incidente a Borgo Nuovo

In questo caso, M.M, un uomo originario del Bangladesh, è rimasto ferito dopo avere perso il controllo della sua bicicletta. L’impatto contro il muro di un’abitazione si è rivelato violentissimo. A rianimarlo, dopo il terribile schianto, una donna che abita nelle vicinanze. Il ciclista è stato ricoverato a Villa Sofia.