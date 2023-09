Pare che il rogo sia divampato per un cortocircuito

PALERMO – Un incendio è divampato in un appartamento in via Del Cigno nel quartiere Falsomiele a Palermo. Le fiamme sono partite da un’abitazione al secondo piano. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. Il palazzo è stato evacuato. Pare che il rogo sia divampato per un cortocircuito dal frigorifero.