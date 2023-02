Palermo, incendio in fabbrica in viale Regione: operai intossicati

Ancora da accertare le cause del rogo che è stato circoscritto dai vigili del fuoco

PALERMO – Un incendio è divampato questa mattina nei locali della società Siess a Palermo che si occupa di realizzare le segnaletiche stradali. Il rogo per cause da accertare è divampato nella sede in viale Regione Siciliana. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e una Nbcr visto che le fiamme hanno sprigionato tanto fumo. Oltre alle vernici nei locali ci sono anche le batterie al litio.

L’intervento dei pompieri è riuscito a circoscrivere le fiamme. Sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica. Poi i tecnici cercheranno di comprendere la causa del rogo. Sono intervenuti i sanitari del 118 per dare assistenza ad alcuni operai rimasti leggermente intossicati dal fumo.