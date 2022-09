Palermo, incendio in un appartamento di via Aristofane

Il rogo nella zona del centro commerciale Conca d'oro potrebbe essere stato causato da un corto circuito

1' DI LETTURA

PALERMO – I pompieri sono intervenuti nella notte per spegnere un incendio in un’abitazione di via Aristofane, a Palermo. Il rogo è partito dalla veranda e ha danneggiato anche il prospetto dell’edificio. La causa potrebbe essere un corto circuito. Nessun ferito.