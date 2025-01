A causare il rogo un malfunzionamento della canna fumaria del camino

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte in una villetta di Palermo, in via Villagrazia. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.

Secondo una prima ricostruzione, ad innescare il rogo, che ha distrutto il sottotetto in legno, sarebbe stato un malfunzionamento della canna fumaria del camino. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno impiegato ore per mettere in sicurezza l’edificio, i carabinieri e i sanitari del 118.