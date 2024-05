Palermo, incendio nella cucina di un biscottificio di via Vaccarini

Il rogo è stato spento intorno alle 24

PALERMO – Incendio ieri sera intorno alle ore 21.30 a Palermo. Diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono intervenute in via Giovan Battista Vaccarini 15 per un rogo che si è sviluppato all’interno di un biscottificio.

L’incendio, che ha interessato il locale cucina, è stato prontamente spento dai vigili del fuoco evitando una possibile propagazione ai restanti locali.

Tuttavia la notevole quantità di fumo che si è generato ha allarmato gli abitanti degli appartamenti soprastanti. Le operazioni di sono concluse alla ore 24 circa.