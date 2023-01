Palermo, incidente a Brancaccio: scontro tra due auto, un ferito grave

L'impatto in via Pecoraino

PALERMO – Grave incidente stradale ieri sera a Palermo, in via Pecoraino nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Due auto, una Fiat 500L e una Mercedes, si sono schiantate per motivi ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, l’utilitaria dopo lo scontro è andata a sbattere contro un palo, mentre la Mercedes ha urtato un’auto in sosta.

Il conducente della Fiat 500, un uomo di circa 40 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato intubato dagli operatori sanitari del 118 prima di essere trasportato in ospedale. Alla guida della Mercedes un settantenne con due passeggeri a bordo, i quali non avrebbero riportato ferite. Sul posto l’ambulanza e la polizia municipale. Indagini in corso per capire la dinamica.

Un altro incidente stradale è avvenuto sempre ieri sera, poco prima delle 22, lungo la Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania: uno scontro violentissimo che ha coinvolto cinque autovetture e provocato almeno cinque feriti.