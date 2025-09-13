L’incidente all’Addaura, morto l’uomo che investì Anna Romano

Gaetano Scaffidi aveva 51 anni

PALERMO – E’ morto in ospedale l’uomo coinvolto nell’incidente che il 26 agosto scorso è costato la vita ad Anna Romano, 65 anni. Gaetano Scaffidi, 51 anni, è deceduto stamattina al Trauma center di Villa Sofia, dove era stato ricoverato dal giorno dell’incidente all’Addaura. Nel tragico impatto avvenuto sul lungomare Cristoforo Colombo aveva riportato ferite gravissime.

L’incidente all’Addaura

Quel giorno, stava percorrendo il lungomare in sella a uno scooter Beverly, la donna fu travolta e uccisa nei pressi di uno stabilimento balneare. Anna Romano era un’insegnante di educazione fisica in quartieri difficili di Palermo e moglie di Gabriele Palpacelli, indimenticato consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso nel 2022.

Il trasporto in ospedale

Scaffidi dopo l’incidente all’Addaura fu trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in rianimazione, ma le sue condizioni non sono mai migliorate e sono precipitate nelle ultime ore. Dopo diciotto giorni, il decesso.

L’incidente all’Addaura e le altre vittime

Quello sul lungomare Cristoforo Colombo è stato uno degli incidenti di un agosto ‘nero’ sulle strade palermitane. In un solo mese, infatti, nel capoluogo siciliano si sono registrate nove vittime sull’asfalto. Anche settembre è inziato in modo drammatico. Stanotte, in provincia di Palermo, l’ennesimo scontro frontale.

E’ avvenuto sulla strada statale 113, dove si sono scontrate quattro auto, nel tratto compreso tra Ficarazzi e Bagheria. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso all’ospedale. Due uomini sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. L’impatto si è infatti rivelato violentissimo e due uomini sono rimasti intrappolati nell’abitacolo. Messi in salvo dai soccorritori, sono stati affidati alle cure del 118.