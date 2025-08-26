Palermo, travolta e uccisa all’Addaura: era la zia del tennista Cecchinato

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Ecco chi era la vittima

PALERMO – Incidente mortale sul lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura. Una donna è stata investita e uccisa. Si tratta di Anna Maria Romano di 65 anni. In base a una prima ricostruzione, aveva appena lasciato uno stabilimento balneare e stava attraversando, quando è stata travolta da uno scooter guidato da un uomo di 51 anni.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla, ma le ferite provocate dall’impatto si sono rivelate gravissime e per lei non c’è stato nulla da fare.

Ferito il conducente dello scooter

L’uomo che guidava il ciclomotore è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale a Palermo. Agosto si conferma come mese nero sulle strade della città, con le vittime che salgono così a venti dall’inizio dell’anno.

La vittima era la moglie di Gabriele Palpacelli e zia di Cecchinato

Anna Romano era la moglie di Gabriele Palpacelli, ex consigliere nazionale di Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso tre anni fa, e zia del tennista Marco Cecchinato.