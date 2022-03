Il dolore dei familiari e degli amici del ragazzo morto stanotte in un incidente stradale. L'ennesima giovane vita spezzata.

“Vita mia ci hai distrutti totalmente... Ti amerò per sempre”. Chiara Corrao ha scritto così sulla sua pagina Facebook. Lei è la sorella di Agostino che, stanotte, a ventun anni, è morto, a Palermo, in un incidente stradale. Il ragazzo che ha perso la vita in largo De Mauro, nella zona di via Castellana, aveva tre figli piccolissimi. Il 14 luglio del 2020 si era sposato.

Lorena, la sua compagna di vita, ha dato sfogo al dolore sui social: “Svegliati, ti aspettano i bambini”. Agostino lo raccontano come un ragazzo sempre allegro, disponibile e generoso. Sul luogo dell’incidente si sono vissute comprensibili scene di disperazione. Bisognerà capire la dinamica e quali siano state le cause che hanno provocato l’impatto mortale.

E si allunga l’elenco listato a lutto dei giovani che perdono la vita in un incidente stradale. Abbiamo raccontato della tragedia di Mario Di Peri, un ragazzo di Villabate che presto sarebbe diventato anche lui papà. Abbiamo raccontato di Carlotta Rosano, ragazza di appena diciotto anni, morta in viale Del Fante: era diventata da poco maggiorenne. Pochi giorni fa, ancora a Villabate, lo schianto che ha portato via Salvatore Scirè, 39 anni.

I messaggi social per Agostino sono moltissimi. Le lacrime virtuali, i cuoricini e il cordoglio battono forte, come se fossero segni fisici di uno strazio. “Non ci sono parole per descrivere tanto dolore. Eri un’anima buona e sempre disponibile per tutti..!”. Così scrivono di un giovane che mostra un sorriso bellissimo nelle immagini disponibili. “Svegliati”, questo, invece, è il grido disperato di chi ha perso tutto.