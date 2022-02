Palermo, la tragedia e lo choc per Carlotta: ‘Siamo increduli’

Carlotta Rosano ha perso la vita nell'impatto di viale del Fante. In Sicilia tre incidenti mortali in poche ore.

Rabbia, incredulità e lacrime per l’ennesima vita che si è spezzata troppo presto sulle strade siciliane. Carlotta Rosano aveva da poco compito diciotto anni e, mentre le foto del suo compleanno, festeggiato lo scorso settembre, scorrono tra le pagine dei social, i messaggi degli amici si moltiplicano. Sono tutti sotto choc per quello che è successo ieri mattina in viale del Fante, a pochi metri dallo Stadio delle Palme. L’auto su cui la ragazza viaggiava è improvvisamente uscita fuori strada ed è finita contro un muro.

L’impatto

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla giovane, che si trovava sulla Fiat Seicento insieme a tre amici. Le loro condizioni sono state ritenute sin da subito dai medici non gravi, mentre la diciottenne ha riportato ferite interne che si sono rivelate fatali. Lo schianto, terribile, è avvenuto a poca distanza dalla sua abitazione, nella zona di via dei Quartieri e proprio da quelle parti, a Pallavicino, la giovane frequentava un corso professionale all’Eurofom.

Aveva compiuto da poco 18 anni

A diciotto anni appena compiuti i suoi progetti erano tanti. “Avevi una vita davanti, tanti sogni e desideri – scrive sui social l’amica Francesca -. Si sono spenti tutti così violentemente che non riesco ancora a crederci. Non ti dimenticheremo mai”. E ancora: “Vita mia – scrive un’altra giovane – ma come si fa a questa piccola età, mi manchi tantissimo. Sei stata un’amica veramente importante. Mi dispiace non aver passato più tempo con te, ti amo tantissimo, riposa piccola principessa. Per me non sarei mai morta”. LEGGI ANCHE: L’auto del carabiniere finisce su uno scooter, un altro incidente mortale in Sicilia

“Eri dolcissima”

Ma ci sono anche le parole di chi non aveva mai incontrato Carlotta, ma vuole lasciare comunque un pensiero per lei: “Riposa in pace, piccola. Non ci conosciamo, ma sono rimasta molto colpita da questa notizia. La vita è ingiusta. Dona tanta forza alla tua famiglia,ce ne vorrà tanta. Riposa in pace”. E poi quelle dell’amica che, nel giorno del compleanno più importante, le era stata vicina: “Ciao Carlotta ho avuto il piacere di farti i capelli per il giorno del tuo diciottesimo anno. Eri dolcissima e bella, mi dispiace. La vita è ingiusta. Riposa in pace piccola”. In Sicilia nel giro di poche ore sono stati tre gli incidenti mortali. Oltre a Carlotta Rosano, infatti, hanno perso la vita un panettiere di 42 anni, Giovanni Laguzza e un 24enne, entrambi a Catania. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA