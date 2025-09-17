Incidente tra due auto sulla Palermo-Mazara: lunghe code verso la città

Sul posto la polizia stradale

PALERMO – Incidente sull’autostra A/29, in direzione Palermo. Sono rimaste coinvolte due auto. L’impatto si è verificato sulla Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Capaci, mandando in tilt il traffico in direzione del capoluogo siciliano. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, al momento bloccata.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118, ma non si registrano feriti gravi. Già nella mattinata di oggi, sullo stesso tratto autostradale, un altro incidente aveva provocato fortissimi rallentamenti al traffico, in seguito al tamponamento tra una moto e un’auto. In quel caso l’impatto si è verificato in direzione di Trapani.

Incidente in città

In città un incidente si è invece verificato in via Paruta, dove un ragazzo è rimasto ferito nello scontro con un’auto. Anche in questo caso è intervenuto il 118, mentre la polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Nella zona si sono registrati rallentamenti al traffico.