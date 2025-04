Bimbo di 4 anni ferito nell’incidente a Boccadifalco: operato, è in coma

Intanto proseguono le indagini sulla dinamica

PALERMO – E’ in condizioni disperate il bambino di quattro anni rimasto gravemente ferito in un incidente nella zona di Boccadifalco. E’ ricoverato in Rianimazione all’ospedale Di Cristina, dove stanotte è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico.

L’incidente in via Giovanni Bruno

Nell’impatto, avvenuto a poca distanza da casa in via Giovanni Bruno, una traversa di via San Martino, il piccolo ha riportato un grave edema cerebrale e fratture facciali. Arrivato già intubato dall’ospedale Ingrassia, dove in un primo moemnto era stato trasportato dal padre, è in coma.

Le indagini

Proseguono intanto le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale, che puntano a chiarire la dinamica dell’incidente, sin da subito poco chiara, e le responsabilità. Nel tardo pomeriggio di ieri il piccolo si sarebbe trovato su una minimoto a tre ruote con motore a scoppio.

L’impatto violentissimo

L’impatto, devastante, è avvenuto contro un muretto. Il padre ha trasportato il figlio all’ospedale più vicino, l’Ingrassia di corso Calatafimi, dove è stato intubato. Al pronto soccorso sono nel frattempo arrivati anche i parenti e gli addetti alla sicurezza hanno chiesto l’intervento dei carabinieri per scortare il bimbo durante il trasferimento al Di Cristina.

Il quartiere prega per lui

Qui è stato ricoverato e sottoposto a ulteriori esami che hanno confermato le gravi lesioni, per questo è stato poco dopo operato. L’evoluzione delle sue condizioni sarà più chiara nelle prossime ore, nel frattempo viene tenuto sotto stretta osservazione e tutto il quartiere prega per lui.