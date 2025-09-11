Con la bici contro un muro: bimbo in gravi condizioni al Di Cristina

L'incidente a Favara. Si prega per il piccolo

PALERMO – E’ in condizioni critiche un bambino di sette anni rimasto ferito in un incidente con la bici. E’ successo nel quartiere San Vito a Favara, in provincia di Agrigento, ma il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Di Cristina di Palermo ed è ricoverato in rianimazione.

L’incidente con la bici: la dinamica

In base a quanto ricostruito, stava giocando vicino casa in sella alla sua bicicletta, ma ne avrebbe perso improvvisamente il controllo ed è finito con violenza contro un muro. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno subito ritenuto le sue condizioni gravi. Il piccolo ha infatti riportato un pesante trauma cranio-facciale.

Il trasferimento a Palermo dopo l’incidente in bici

Dopo i primi soccorsi è stato stabilizzato ed è stato disposto il trasferimento nell’ospedale palermitano, tramite l’elisoccorso: dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il momento di preghiera

Una notizia che ha profondamente colpito tutta la comunità di Favara, dove i genitori dei compagni del bambino e la scuola, l’istituto comprensivo Beragliere Urso, hanno invitato tutti a pregare per lui. Una messa si svolgerà sabato 13 settembre, alle 19, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per dare sostegno al padre e alla amdre del bimbo ricoverato.

L’incidente a Boccadifalco

Lo scorso aprile, a Palermo, in un altro incidente ha perso la vita un bambino. In quel caso il piccolo Thomas Viviano, 4 anni, si trovava su una minimoto. Il mezzo, fuori controllo, finì contro un muretto. L’incidente avvenne nella zona di Voccadifalco, vicino all’abitazione della famiglia. Le conseguenze furono gravissime. Il bimbo fu trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino e poi trsferito al Di Cristina, dove morì dopo alcuni giorni.