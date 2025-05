Investita da un furgone alla Noce: una donna in gravi condizioni

L'incidente in via Perpignano all'incrocio con via Nina Siciliana

PALERMO – Stava attraversando quando è stata travolta da un furgone. Un altro grave incidente stradale si è verificato a Palermo, stavolta in via Perpignano, nella zona della Noce. Ad avere la peggio, una donna di 59 anni che è stata tarsportata in condizioni critiche al pronto soccorso.

La dinamica

In base a una prima ricostruzione, si trovava all’incrocio con via Nina Siciliana quando è stata investita da un uomo alla guida di un Caddy Volkswagen. L’impatto si è rivelato violentissimo: la donna è caduta sull’asfalto e avrebbe battuto la testa.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. È stato necessario il ricovero in terapia intensiva: è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica per effettuare i rilievi e stabilire le responsabilità.

Secondo incidente in poche ore a Palermo

Già stamattina all’alba, nel capoluogo siciliano, una giovane è rimasta ferita gravemente in viale Regione Siciliana. E’ successo a poca distanza dalla zona in cui è stata investita la donna. Per cause ancora da accertare, la 23enne ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro le barriere del tram, in direzione Trapani.

La ragazza, anche in questo caso, è stata ricoverata con prognosi riservata. Da chiarire la dinamica dell’incidente che ha provocato anche forti rallentamenti al traffico sulla circonvallazione.