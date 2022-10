Palermo, incidente in via Da Vinci: tre feriti, caccia a un’auto in fuga

Coinvolte due vetture e uno scooter, indaga la polizia

PALERMO – Incidente in via Leonardo da Vinci, a Palermo. Nello scontro sono state coinvolte due auto e uno scooter ma una delle due auto dopo l’impatto è fuggita via. Nell’incidente, intorno alle 22.30 di martedì sera, sono rimaste ferite tre persone. Adesso sarà compito degli investigatori, tramite testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, cercare di risalire all’auto in fuga.

I feriti sono un uomo e una donna che viaggiavano sullo scooter e una donna che era alla guida di una delle due auto coinvolte nel sinistro. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno effettuato i rilievi e indagano per ricostruire la dinamica e rintracciare l’auto che non si è fermata dopo lo scontro.