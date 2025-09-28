Palermo, incidente in via Leonardo da Vinci: ferite due 12enni

Le bambine erano su una bici elettrica che si è scontrata con una moto con a bordo due 19enni

PALERMO – Incidente nella notte in via Leonardo da Vinci, a Palermo. Quattro feriti, tra cui due dodicenni che erano a bordo di una bicicletta elettrica che si è scontrata con una moto di grossa cilindrata su cui viaggiavano due ragazzi di 19 anni.

L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte nella parte alta di via Leonardo da Vinci. Le due minorenni sono state trasportate all’Ospedale dei Bambini, una è in terapia intensiva. I due 19enni che viaggiavano a bordo della moto sono stati portati all’ospedale Civico, le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118.