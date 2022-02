Palermo, incidente: auto contro il muro, muore una ragazza

Carlotta Rosano, 19 anni, era a bordo di una Fiat Seicento insieme a tre amici

Un’altra tragedia della strada a Palermo. A perdere la vita in un terribile incidente avvenuto stamattina intorno alle 7, Carlotta Rosano, diciannovenne palermitana che viaggiava a bordo di una Fiat Seicento con tre amici. L’impatto, che si è rivelato violentissimo, si è verificato in viale del Fante, a poca distanza dallao Stadio delle Palme.

I soccorsi

La giovane è stata estratta dall’auto, trasformata in un groviglio di lamiere, ed era già in condizioni disperate, al punto da rendere vani i soccorsi. Feriti un giovane e due amiche, che sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale: le loro condizioni non sono gravi.

Le indagini

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e le ambulanze. Ancora in corso le indagini per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. Effettuati sulla giovane che si trovava alla guida fli esami alcolemici e tossicologici. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.